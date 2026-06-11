Трамп заявил, что отменил анонсированные утром удары по Ирану Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп, только утром 11 июня утверждавший, что ночью 12 июня разбомбит Иран «к чертовой матери», снова отказался от своих слов. На этот раз американский лидер заявил, что отменил запланированные удары по иранским территориям, но как долго продлится это решение, и не будет ли оно отменено снова через несколько часов - не ясно.

«Я как президент США отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки Ирана», - написал Трамп в Truth Social.

Объяснением тому стал, якобы, выход диалога Вашингтона и Тегерана на «высший уровень иранского руководства».

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп пять часов назад заявлял о планах нанести «мощные удары» по Ирану и захватить остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры для контроля мировых рынков нефти, как это было сделано с Венесуэлой.

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