Посол Мешков: у России и Франции отсутствуют реальные отношения уже четыре года Фото: REUTERS.

Российский посол Алексей Мешков констатировал, что за последние четыре года полноценного диалога между Москвой и Парижем так и не сложилось. Дипломат подчеркнул, что такая ситуация, мягко говоря, не внушает оптимизма относительно будущего двусторонних связей.

«Уже четыре года у нас фактически отсутствуют реальные отношения с Францией, что, конечно, не добавляет оптимизма», — уточнил дипломат в интервью французскому онлайн-СМИ Tocsin.

По словам Мешкова, в настоящее время у России остались лишь редкие контакты с министерством иностранных дел Франции, и касаются они исключительно технических вопросов. Посол отметил, что всем остальным французским министерствам и ведомствам официально запретили любое взаимодействие с российскими коллегами.

Напомним, что 11 июня послы Франции, Великобритании и Германии прибыли в здание российского МИД на Смоленской площади. Там они встретились с заместителем главы внешнеполитического ведомства РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров ещё за день до этого сообщил, что западные дипломаты сами «просятся на встречу» к его заместителю. В Москве пообещали выслушать их позицию по украинскому урегулированию, однако, как заметил министр, большого оптимизма по этому поводу в ведомстве не испытывают.