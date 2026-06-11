Пятилетний мальчик ранен при ударе украинского FPV-дрона в Брянской области Фото: REUTERS.

Украинские боевики ударили FPV-дроном по 5-летнему ребенку в Брянской области, в Климовском районе. Мальчик просто гулял во дворе, когда стал жертвой целенаправленной атаки беспилотника, о чем сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

«В Климовском районе в результате атаки FPV-дрона ранен 5-летний ребенок. Мальчик просто гулял во дворе», - написал Ковальчук.

К мальчику оперативно прибыл экипаж медиков, оказавший ему первую помощь и доставивший в больницу. Сейчас ребенок госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

Отметим, что FPV-дроны управляются напрямую оператором. Боевик, сидевший за пультом управления, видел от первого лица, куда он перемещает свой аппарат. И умышленно направил его на ребенка.

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