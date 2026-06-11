Трамп заявил, что скоро объявит место и время подписания сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп пообещал в ближайшее время обнародовать детали встречи, на которой будет подписано соглашение с Ираном. По его словам, он скоро назовет конкретное место и время этого исторического события.

«Время и место подписания будут вскоре объявлены», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Напомним, что утром 11 июня президент США утверждал, что собирается нанести массированный удар по Ирану уже ночью 12 июня. Однако позже он сообщил, что снова отказался от своих угроз и отменил запланированные бомбардировки иранских территорий.

Американский лидер не пояснил, как долго продлится этот период затишья и не возобновятся ли военные приготовления буквально через несколько часов. Трамп указывал, что целями ударов США могут стать объекты нефтяной инфраструктуры Ирана.