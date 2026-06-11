Трамп заявил, что США договорились с Ираном об окончании войны

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна достигла принципиальной договоренности с Ираном о завершении военного противостояния. Однако, по словам американского лидера, сторонам еще предстоит юридически закрепить этот мир, подписав соответствующие документы.

Американский лидер также уточнил, что сама церемония подписания исторического соглашения, вероятнее всего, пройдет на территории Европы.

Ранее Трамп пообещал, что в самое ближайшее время назовет точную дату и конкретное место, где произойдет это знаковое событие. Детали предстоящей встречи он пообещал обнародовать уже скоро.

При этом утром 11 июня президент США утверждал, что планирует нанести массированный удар по иранским территориям в ночь на 12 июня. Однако позже глава Белого дома сообщил, что вновь передумал и отменил запланированные бомбардировки.