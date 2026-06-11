Количество жертв удара ВСУ по Брянской области увеличилось до двух Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате украинского обстрела поселка Белая Березка в Брянской области погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"Еще одна бесчеловечная атака ВСУ по Белой Березке. В результате варварского удара по мирным жителям погиб мужчина", - написал он в мессенджере Max.

Ковальчук уточнил, что позднее стало известно о смерти еще одного пострадавшего, который находился в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Двум другим пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал тепловоз пассажирского поезда сообщением "Москва - Симферополь". Глава Республики Крым Сергей Аксенов добавил, что в результате удара погиб помощник машиниста, сам машинист пострадал.