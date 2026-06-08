При ударе БПЛА ВСУ по поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста

При атаке дрона ВСУ на поезд Москва – Симферополь погиб помощник машиниста Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки украинского дрона на тепловоз пассажирского поезда сообщением "Москва – Симферополь" погиб помощник машиниста. Машинист получил ранение. Пассажиры не пострадали.

Глава Крыма выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал пострадавшему сил и скорейшего выздоровления. Как передает "КП"-Крым", сейчас приостановлено движение ряда поездов.

В ночь на 8 июня киевский режим атаковал пассажирский поезд, следовавший по маршруту "Москва — Симферополь". Всех пассажиров поезда эвакуировали. По словам Аксенова, в настоящее время решается вопрос о доставке пассажиров автобусами. После атаки беспилотника в Крыму временно приостановлено плановое движение пассажирских поездов.

Украинские вооруженные формирования в последнее время активизировали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Под удары все чаще попадают объекты, не имеющие никакого отношения к военным действиям. 3 июня вражеский дрон нанес удар по рейсовому автобусу в Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). В результате погибли восемь человек, десять были госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

В ночь на 22 мая атакам киевского режима подверглись здания общежития и учебного корпуса колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР. На момент атаки в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. В результате здание общежития частично обрушилось. Погиб 21 студент.

Глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя действия киевского режима, заявил, что Россия фактически в одиночку противостоит международному терроризму. По его словам, в мире отсутствует консолидация здравомыслящих стран по этой проблеме.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее также отметила, что обсуждение вопросов борьбы с терроризмом исчезло с международных площадок не случайно. Она обратила внимание, что Запад перешел к прямой поддержке, финансированию и сотрудничеству с террористическим киевским режимом.