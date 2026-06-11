Трамп уверен в том, что верховный лидер Ирана одобрил сделку с США Фото: REUTERS.

Как заявил американский лидер Дональд Трамп, верховный руководитель Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи якобы одобрил основы будущего соглашения с Соединенными Штатами.

В Белом доме журналисты задали ему вопрос: одобрил ли верховный лидер Ирана условия соглашения, о возможном подписании которого в ближайшие дни заявил Трамп?

«Я так понимаю, что ответ [на этот вопрос] да», — ответил Трамп журналистам в Белом доме.

По словам президента США, Тегеран даст Вашингтону гарантии в рамках будущих договоренностей — не вести разработок ядерного оружия и не приобретать его.

Напомним, что накануне президент США заявил: Вашингтон и Тегеран достигли принципиального согласия о завершении военного конфликта. Однако, по его словам, мир еще нуждается в юридическом закреплении через подписание документов.