В британских верхах наметились крупные изменения: в Минобороны политики уходят друг за другом

После отставки министра обороны Джона Хили его заместитель Алистер Карнс также покинул свой пост.
«Мы обязаны тем, кто служит Великобритании, должны обеспечить их всем необходимым для выполнения своей работы и проявить верность, поддержав их после завершения службы. Мы терпим неудачу и в том, и в другом, — написал он в социальной сети X.
Сам Хили ранее связал свою отставку с недостаточным, как он считал, финансированием британской обороны. Спорным моментом оказался проект инвестиционного плана, разработанный еще в январе 2026 года, но оставшийся неопубликованным.
Напомним, на саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года британский премьер Кир Стармер заявил, что опубликует план достижения целевого показателя оборонных расходов в 3,5% ВВП к 2035 году. Документ должен был выйти еще прошлой осенью, но этого до сих пор не случилось.
До этого в Сети активно обсуждалась тема отставки самого премьера Британии. Стармер накануне отказался уйти в отставку и заявил о намерении выдвигаться на следующие выборы в Королевстве.