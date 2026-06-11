ВСУ атаковали посёлок Суземка Брянской области, погибли двое мирных жителей Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате украинского обстрела поселка Суземка в Брянской области погибли два мирных жителя. Об этом заявил врио главы региона Егор Ковальчук.

«Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков... От варварского удара террористов ранены два мирных жителя», — уточнил Ковальчук в мессенджере «Макс».

Помимо погибших, ранения получили еще два человека. Пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им требуемую медицинскую помощь.

Временно исполняющий обязанности губернатора заявил, что окажет поддержку семьям погибших и пострадавших. Он также выразил соболезнования родственникам жертв и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Ковальчук ранее также сообщил, что в результате обстрела ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области погибли два человека, двое получили ранения.