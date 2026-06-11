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НовостиПолитика11 июня 2026 21:09

ВСУ атаковали посёлок Суземка Брянской области, погибли двое мирных жителей

Ковальчук сообщил об атаке артиллерии ВСУ по поселку Суземка
Анна ПЕТРОВА
ВСУ атаковали посёлок Суземка Брянской области, погибли двое мирных жителей

ВСУ атаковали посёлок Суземка Брянской области, погибли двое мирных жителей

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате украинского обстрела поселка Суземка в Брянской области погибли два мирных жителя. Об этом заявил врио главы региона Егор Ковальчук.

«Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков... От варварского удара террористов ранены два мирных жителя», — уточнил Ковальчук в мессенджере «Макс».

Помимо погибших, ранения получили еще два человека. Пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им требуемую медицинскую помощь.

Временно исполняющий обязанности губернатора заявил, что окажет поддержку семьям погибших и пострадавших. Он также выразил соболезнования родственникам жертв и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Ковальчук ранее также сообщил, что в результате обстрела ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области погибли два человека, двое получили ранения.