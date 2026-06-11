Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем России

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

Космонавты "Роскосмоса" с борта Международной космической станции поздравили граждан с Днем России. Видеопоздравление было распространено пресс-службой корпорации.

Командир станции Сергей Кудь-Сверчков отметил, что этот праздник объединяет многонациональный народ страны и вызывает чувство гордости за ее историю, культуру и достижения.

"Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и преумножая ее богатство", - подчеркнул Сергей Микаев и добавил, что из космоса особенно заметна красота Родины.

Андрей Федяев обратил внимание на культурное многообразие России. Он пожелал гражданам мира, благополучия, здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях.

Ранее KP.RU сообщал, что президент Владимир Путин будет работать в День России. Он примет участие в совещании по госпрограмме вооружений и встретится с участниками программы "Время героев".