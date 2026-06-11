Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз подкарантинной продукции из Армении

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Россельхознадзор сообщил о введении с 12 июня 2026 года ограничений на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ограничения распространяются как на товары, произведенные в Армении, так и на продукцию, отправляемую транзитом через ее территорию, включая поставки в страны ЕАЭС.

"Обнаружения карантинных объектов продолжаются. В июне было выявлено три случая заражения капровым жуком поступивших из Армении орехов, сушеных персиков и сушеных томатов", - говорится в сообщении.

В службе уточнили, что мера будет действовать до разработки механизма, обеспечивающего безопасность и прослеживаемость поставок.

Ранее министр экономики Геворг Папоян заявил, что Армения обратилась в ЕЭК в связи с проблемами, возникшими при экспорте армянской продукции в Россию. По его словам, Ереван ожидает, что комиссия рассмотрит применяемые к товарам барьеры и ограничения в соответствии с предусмотренными для этого процедурами.