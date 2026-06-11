NZZ: отношения Украины и Польши находятся в упадке из-за выходки Зеленского Фото: REUTERS.

Решение Владимира Зеленского дать центру специализированных операций «Север» ССО ВСУ имя «героев УПА*» окончательно разрушило украинско-польские отношения. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

«В Польше царит огромное возмущение. Двусторонние отношения между двумя странами никогда не были столь напряженными с начала конфликта», — говорится в сообщении.

По словам автора, объединение правых и левых сил против этого решенияв Киева говорит о серьезности положения.

Кроме того, растущее число украинских беженцев вызывает в Польше все большее раздражение, что подталкивает власти в Варшаве к более жесткой риторике.

В конце мая киевский главарь принял участие в церемонии перезахоронения одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его жены в Киевской области. Также Зеленский дал одному из центров спецопераций ВСУ имя «героев УПА*».

Как стало известно накануне, 51,9% поляков начали хуже относиться к украинцам из-за героизации нацистов Украинской повстанческой армии*.

Тем временем Варшава высказалась против передачи средств Киеву из Фонда мира ЕС.

* — Запрещенные на территории России террористические организации.