«Жужжалка» вышла в эфир с новым посланием: какие слова прозвучали

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слова изоляторный и негоциант Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня» и «жужжалка», снова вышла в эфир вечером 11 июня 2026 года. В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали кодовые слова «изоляторный» и «негоциант».

Telegram-канал «УВБ-76 логи», наблюдающий за работой радиостанции, сообщил, что в четверг прозвучали кодовые сообщения «изоляторный» и «негоциант».

До этого, как передавал KP.RU, в эфире прозвучали кодовые слова «Шарфотол» и «Медиумизм».

Радиостанция УВБ-76, запущенная в 1970-х, известна своим постоянным жужжащим сигналом, за что получила неофициальное название «Жужжалка».

Напомним первый комментарий Роскомнадзора о работе радиостанции «Судного дня». В ведомстве посоветовали не относиться слишком серьезно к сообщениям «жужжалки». Там уточнили, что смысл и предназначение регулярно передаваемых радиостанцией слов и координат остаются неизвестными.