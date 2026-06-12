Генконсул Оранский: Париж не защитил российские загранучреждения. ФОТО: Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция не обеспечила защиту российских дипломатов и консульства после атаки украинских активистов на генконсульство в Марселе в 2025 году. Об этом заявил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский.

«Французские власти не только не осудили и не предприняли каких-либо мер по защите российских дипломатов и загранучреждений, но фактически оправдали обвиняемых в нападении на генконсульство», — передает агентство слова Оранского.

По словам дипломата, французский суд признал действия террористов мелким хулиганством. Уже после первого заседания создалось впечатление, что судьи были больше расположены поощрить нападавших, чем осудить их.

В феврале 2025 года на территорию российского генконсульства в Марселе бросили три пластиковые бутылки со взрывчаткой; две взорвались, угрожая жизни сотрудников. При этом никто не был ранен. Позже полиция задержала двух подозреваемых на проукраинском митинге.

Тем временем во Франции призвали прекратить финансировать Украину из-за безумия режима Владимира Зеленского.