Назван средний размер пенсий российских судей: выплата может превышать 250 тысяч рублей

Пенсии судей в России могут достигать 270 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году средний размер пенсионного обеспечения судей в России может составлять от 120 до 270 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт уточнил, что судьи в отставке не получают обычную страховую пенсию. Вместо нее им назначается ежемесячное пожизненное содержание, которое не облагается налогами.

"Размер пенсионного обеспечения судей в России в 2026 году составляет в среднем от 120 000 до 270 000 рублей в месяц", - сказал он в интервью ТАСС.

Сафонов добавил, что размер выплат зависит от уровня судебной инстанции и составляет примерно 80-85% от ежемесячного денежного вознаграждения действующего судьи. По его словам, право на максимальную пенсию зависит и от стажа.

Ранее KP.RU сообщал, что пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных семей и родителей детей с инвалидностью, будут оформлять автоматически. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков уточнил, что нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.