Swietokrzyska: в Польше призвали переименовать улицу Степаны Бандеры в Виннице. ФОТО: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польские депутаты из города Кельце требуют от украинской Винницы переименовать улицу идола украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал Swietokrzyska.

Документ был подготовлен по инициативе депутатов от консервативной партии «Право и справедливость».

«В целях сохранения и дальнейшего развития наших давних отношений мы призываем власти и жителей Винницы изменить имя того, в честь кого названа эта улица», — говорится в сообщении.

Как следует из содержания резолюции, речь идет об улице, переименованной в честь Бандеры в 2022 году.

Как подчеркивало щвейцарское издание Neue Zurcher Zeitung, решение киевского главаря Владимира Зеленского переименовать центр специализированных операций «Север» ССО ВСУ именем «героев УПА*» окончательно разрушило отношения Украины и Польши.

* — Запрещенная на территории России террористическая организация.