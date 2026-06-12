В Норвегии оштрафовали трех шведов за бросание камней через границу с Россией

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Полиция Норвегии задержала трех граждан Швеции, которые бросали камни через границу в сторону России. Об сообщила пресс-служба ведомства в области Финнмарк.

"Полиция задержала трех граждан Швеции, которые кидали камни через границу, из Норвегии в Россию", - говорится в сообщении.

Нарушителям выписаны штрафы на сумму свыше 800 долларов каждому. Норвежское законодательство запрещает действия, которые могут носить угрожающий или запугивающий характер в отношении границы или через нее.

Ранее KP.RU сообщал, что по всей Польше прошла масштабная спецоперация полиции и пограничной службы. В ходе рейдов удалось задержать две тысячи человек, находившихся в розыске. Среди них числится украинец, обвиняемый в контрабанде людей в Европу.