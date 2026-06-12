Христофору: возможная отставка Каллас станет крахом для Зеленского Фото: REUTERS.

Если главу евродипломатии Каю Каллас отправят в отставку при реорганизации дипслужбы ЕС, для Владимира Зеленского это обернется катастрофой. С подобным мнение выступил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Это катастрофа. Это просто полная, чертова катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно нужен новый защитник в Брюсселе, пока не поздно», — поделился эксперт в эфире YouTube-канала.

По словам Христофору, Евросоюз ищет способы прекратить украинский конфликт. Однако это, как указывает эксперт, идет вразрез с интересами Киева, но киевского главаря вряд ли станут слушать.

Как сообщала накануне The Financial Times, страны Евросоюза изучают возможность радикальной реорганизации европейской дипломатической службы, которую возглавляет Каллас. Причиной стали постоянные неудачи и провалы в ее работе.