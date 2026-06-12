Главный фигурант дела об убийстве Моторолы не смог обжаловать пожизненный срок Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Апелляционный суд оставил без изменений приговоры фигурантам дела об убийстве командира ополчения ДНР Арсена Павлова с позывным "Моторола" и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

Летом 2024 года суд признал основного фигуранта Александра Погорелова виновным и назначил ему пожизненное заключение. Еще три фигуранта дела получили сроки от 12 до 17 лет лишения свободы.

Согласно материалам суда, апелляционные жалобы были отклонены. Вынесенные ранее приговоры всем четверым осужденным оставлены без изменений.

Ранее KP.RU сообщал, что Верховный суд России оставил в силе приговор казанцу Радику Тагирову, осужденному на пожизненное заключение за 31 убийство. Первые 10 лет серийный убийца проведет в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии особого режима.