"Умеет удивлять": Дарчиев оценил перспективы отношений России и США при Трампе

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп обладает потенциалом для достижения значимых результатов в российско-американских отношениях. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Дипломат уточнил, что оставшегося срока полномочий Белого дома достаточно для реализации крупных инициатив, хотя дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в США сейчас трудно прогнозировать.

"Для этого нужна политическая воля. Мне кажется, что президент Трамп - человек и политик, который умеет удивлять, способен на прорыв", - сказал Дарчиев на приеме по случаю Дня России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что лучшим периодом в истории отношений России и США стало союзничество двух стран в годы Второй мировой войны. По ее словам, единство было достигнуто вопреки всем ужасам.