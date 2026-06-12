Россия не ищет конфликта с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич.
«Я очень внимательно изучал разведданные. Россия не ищет конфликта», — сказал он в рамках аэрокосмической выставки ILA 2026 в Берлине.
Гринкевич полагает, что в Кремле хорошо понимают значение термина «оборонительный альянс» и отдают себе отчет в существовании у НАТО определенных «асимметричных преимуществ».
Ранее президент России Владимир Путин предложил всем, кто опасается якобы «российского нападения» на НАТО, ответить себе на один простой вопрос — «Зачем?». Российский глава назвал разговоры о якобы «нападении» на Альянс не просто бредом, а сознательной провокацией, цель которой — заставить население тратить больше средств на оборону.