Глава сил НАТО в Европе заявил, что РФ не ищет конфликта с альянсом. ФОТО: Elisa Schu/dpa/ Global Look Press

Россия не ищет конфликта с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич.

«Я очень внимательно изучал разведданные. Россия не ищет конфликта», — сказал он в рамках аэрокосмической выставки ILA 2026 в Берлине.

Гринкевич полагает, что в Кремле хорошо понимают значение термина «оборонительный альянс» и отдают себе отчет в существовании у НАТО определенных «асимметричных преимуществ».

Ранее президент России Владимир Путин предложил всем, кто опасается якобы «российского нападения» на НАТО, ответить себе на один простой вопрос — «Зачем?». Российский глава назвал разговоры о якобы «нападении» на Альянс не просто бредом, а сознательной провокацией, цель которой — заставить население тратить больше средств на оборону.