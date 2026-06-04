Путин призвал всех, кто ждёт нападения РФ на НАТО, задать себе простой вопрос

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал ждущих якобы нападения России на НАТО задать себе один простой вопрос. На эту тему глава государства порассуждал во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Вы знаете, можно просто задать вопрос. Каждый должен задать вопрос - "Зачем?". Зачем нам это нужно?" - сказал Путин.
Российский лидер назвал такие разговоры не просто бредом, а сознательной провокацией, чтобы заставить население тратить больше денег на оборону.
"Меня удивляет, что часть населения европейских стран верит в это. Но это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно", - добавил президент России.
Также президент России подчеркнул, что нет ни одного доказательства якобы кибератак или провокаций со стороны России на территориях европейских стран.