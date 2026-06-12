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НовостиПроисшествия12 июня 2026 4:43

Российские силы ПВО отбили массированную атаку дронов ВСУ ночью 12 июня

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 231 дрон ВСУ над регионами страны
Анастасия СУТОРМИНА
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 231 дрон ВСУ над регионами страны. Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 231 дрон ВСУ над регионами страны. Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Средства ПВО за ночь 12 июня перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваторией Азовского моря 231 дрон ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные отбивали налет беспилотников противника в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областях, Московском регионе, Республике Крым, Республике Татарстан и над акваторией Азовского моря.

Прошлой ночью, напомним, средства противовоздушной обороны России уничтожили 330 украинских БПЛА над регионами страны. Отмечается, что кроме регионов России, вражеские беспилотники сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.

Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили военно-морскую базу и склады боеприпасов и горючего, используемые в интересах ВСУ.