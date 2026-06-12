«Счастья и благополучия»: Лукашенко обратился к Путину и россиянам по случаю Дня России

Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

«Российская Федерация — уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации», — сказал он в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал россиянам счастья и благополучия, а также отметил долгую дружбу с Белоруссии и России.

Вместе с тем, отметил, белорусский лидер направил поздравительные телеграммы другим официальным лицам России, включая премьера Михаила Мишустина и главу Совфеда Валентину Матвиенко.

Ранее, напомним, одними из первых с Днем России граждан поздравили космонавты «Роскосмоса» с борта МКС.

Сайт KP.RU сообщал, что президент Владимир Путин будет работать в День России. Он примет участие в совещании по госпрограмме вооружений и встретится с участниками программы «Время героев».