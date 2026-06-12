В Татарстане БПЛА попал в жилой дом, жителей эвакуировали Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в жилой дом в Татарстане. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил губернатор региона Рустам Минниханов. По его словам, жители эвакуированы. Три человека пострадали. Им оказывается помощь.

На месте работают экстренные службы. Для эвакуированных готовят пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря, организовано горячее питание и вода.

В ночь на 12 июня также воздушной атаке подверглась Ростовская область. Над регионом сбили более 60 вражеских БПЛА. Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО перехвачен и уничтожен 231 украинский БПЛА. За исключением Татарстана и Ростовской области, дроны были перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.