Володин поздравил граждан с Днем России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в День России обратился к гражданам. Поздравляя соотечественников с праздником, он отметил, что перед лицом трудностей россияне всегда объединялись и преодолевали их. Пост он опубликовал в канале в мессенджере «Макс» 12 июня.

По словам Володина, сейчас в отношении России введено свыше 31,5 тысячи санкций, но попытки остановить развитие страны, по его убеждению, не увенчаются успехом. Он подчеркнул, что этого не случится, и выразил уверенность, что вместе россияне победят.

Также с Днем России всех россиян и Владимира Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В поздравлении он пожелал гражданам счастья и благополучия, а также отметил долгую дружбу с Белоруссии и России. Председатель КНР Ким Чен Ын в связи с праздником пожелал президенту РФ успехов и заверил, что КНДР всегда будет на стороне политики Москвы.