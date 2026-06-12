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НовостиВ мире12 июня 2026 5:56

40 тысяч украинцев мобилизовали после обвинения в помощи России: подробности

ТЦК мобилизовали более 40 тысяч украинцев за сотрудничество с ВС РФ в 2022 году
Анастасия СУТОРМИНА
ТЦК мобилизовали более 40 тысяч украинцев за сотрудничество с ВС РФ в 2022 году

ТЦК мобилизовали более 40 тысяч украинцев за сотрудничество с ВС РФ в 2022 году

Фото: REUTERS.

На Украине принудительно мобилизовали более 40 тысяч молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. В качестве преступления им вменяют сотрудничество с российскими военными в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В качестве доказательств использовались фотографии в соцсетях, сделанные украинцами или их родителями в подростковом возрасте в феврале – марте 2022 года», — сказал собеседник агентства.

Накануне уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что помещения территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) превратились в тюрьмы, где граждан незаконно удерживают неделями.

Как писал KP.RU, ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале сообщил об очередном вопиющем случае мобилизации на Украине. По словам нардепа, сотрудники ТЦК попытались насильно мобилизовать инвалида.