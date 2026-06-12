ТЦК мобилизовали более 40 тысяч украинцев за сотрудничество с ВС РФ в 2022 году Фото: REUTERS.

На Украине принудительно мобилизовали более 40 тысяч молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. В качестве преступления им вменяют сотрудничество с российскими военными в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В качестве доказательств использовались фотографии в соцсетях, сделанные украинцами или их родителями в подростковом возрасте в феврале – марте 2022 года», — сказал собеседник агентства.

Накануне уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что помещения территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) превратились в тюрьмы, где граждан незаконно удерживают неделями.

Как писал KP.RU, ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале сообщил об очередном вопиющем случае мобилизации на Украине. По словам нардепа, сотрудники ТЦК попытались насильно мобилизовать инвалида.