В Красноярском крае арестован застреливший человека из-за громкой музыки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Красноярском крае арестовал мужчину, который открыл стрельбу из ружья по компании из четырех человек из-за громкой музыки. Инцидент произошел в ночь на 11 июня в Иланско-Нижнеингашском округе.

В результате один человек погиб. Ещё мужчина и женщина получили ранения, они госпитализированы. Стрелявший задержан. Известно, что пострадавшие пытались уехать на машине, но мужчина продолжал вести огонь. Местный житель останется под стражей до 10 августа.

Как писал KP.RU, ранее правоохранительные органы Оренбургской области опубликовали фотографию подозреваемого, который может быть причастен к убийству полицейского при попытке задержания. Трагедию произошла 16 апреля. Злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции, которые пытались задержать его. В результате один представитель правопорядка погиб, еще трое получили ранения.