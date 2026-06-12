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НовостиПолитика12 июня 2026 7:21

Медведев показал, что ждет врагов России: Неожиданное видео

Медведев отправил портреты западных политиков в шредер в честь Дня России
Мария СПИРИДОНОВА
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале 12 июня показал, что ждет врагов России.

Он опубликовал ролик, в котором портреты канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправляются в шредер. Поздравляя граждан с Днем России, политик написал: «Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины».

Медведев показал, что ждет врагов России

«С Днем России!» — добавил Медведев.

Как писал KP.RU, ранее зампред Совбеза заявил, что страны Запада ведут против России гибридную войну, в рамках которой нацелились в том числе на культурный слой. По его мнению, своими действиями они пытаются уничтожить все, что создавала русская цивилизация за время своего существования.