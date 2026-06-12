Ольга Бузова показала жуткое фото из "скорой": Звезду везут в больницу

Певица Ольга Бузова Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица Ольга Бузова, известная по хитам «Мало половин» и «WIFI», опубликовала в соцсетях фотографии последствий своей травмы. На снимках, сделанных в скорой помощи, запечатлена правая нога 40-летней артистки со следами крови и наложенной шиной.

Не исключено, что речь может идти о переломе. Сама звезда не стала раскрывать подробности случившегося.

«Вот такое утро», — подписала исполнительница фото, добавив шокированный смайлик.

Фото: соцсети Ольги Бузовой

Ранее сообщалось, что знаменитости потребовалась экстренная помощь врачей. Как писал KP.RU, Бузова получила травму у себя дома. Певица упала в душе и рассекла колено. По словам знаменитости, скорая ехала слишком долго.

Недавно Ольга Бузова откровенно высказалась о личной жизни, карьере и непростых отношениях с коллегами. Певица сравнила свою судьбу с жизнью принцессы Дианы.