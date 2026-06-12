Матвиенко: предпосылок к урегулированию конфликта на Украине не просматривается

В сегодняшней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта на Украине пока не просматривается. Об этом в колонке для «Парламентской газеты» написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Политик подчеркнула, что военное решение украинского конфликта не российский выбор. Москва даже в самых трудных обстоятельствах предпочитала находить дипломатические развязки противоречий. Но не любой ценой, а при условии соблюдения законных интересов страны.
«Мы отдаем себе отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается», — заключила Матвиенко.
Накануне на Украине заявили о прекращении переговорного процесса с Россией по конфликту. Надо констатировать очевидное, отмечают украинские чиновники, что предыдущий переговорный процесс фактически мертв. Он замер и никуда не движется.
Ранее KP.RU сообщил, что позиция России в переговорах неизменна. Москва выступает за устранение первопричин конфликта.
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