Извинений недостаточно: Греция намерена наказать Киев за украинский дрон

Греция заведет уголовное дело из-за украинского дрона-камикадзе у своих берегов. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил, что по факту обнаружения украинского морского беспилотника у острова Лефкада будет возбуждено уголовное дело.

Извинений Киева недостаточно, подчеркнул министр. Минобороны Греции передаст результаты расследования в ведомство судоходства, а затем — в прокуратуру. Министр выразил мнение, что в данном случае есть уголовно наказуемое деяние, и его удивило бы, если бы суд пришел к противоположному выводу.

Ранее рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно. Речь идет об украинском морском дроне-камикадзе «Козак Мамай». Его принадлежность Украине также подтвердил Дендиас и назвал произошедшее крайне серьезной проблемой. Греция направила Киеву официальный протест. Он передан как в устной, так и в письменной форме. Страна указала, что беспилотник создавал угрозу судоходству, мог унести жизни людей и нанести серьезный экологический ущерб региону. Вскоре после инцидента Киев принес извинения Афинам.