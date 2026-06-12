«Петля смерти»: в местности, где пропали Усольцевы, бесследно исчезало аномально много людей

В Красноярском крае год ищут рыбака, пропавшего в районе исчезновения Усольцевых Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае вот уже год продолжаются поиски 56-летнего рыбака Геннадия из поселка Балахта, который отправился на рыбалку в район Манской «петли смерти» и не вернулся. Службы возобновили поиски. Волонтеры и полиция прочесали береговую линию реки Чулым, леса и заброшенные дома, но зацепок не нашли.

Геннадий пропал на три месяца раньше, чем Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь Арина. Расстояние между местами исчезновения семьи и Геннадия составляет 130 километров. Это не единственные случаи. Как пишет «КП-Красноярск», за последние пару лет в «аномальной зоне» бесследно исчезли как минимум семь человек. Из-за дурной славы места местные жители продают дома в районе Манской «петли смерти» почти за бесценок.

Семья Усольцевых бесследно исчезла 28 сентября 2025 года во время похода. По сей день судьба людей неизвестна. Официально версией их пропажи остается несчастный случай. Как писал KP.RU, ранее на месте исчезновения Усольцевых нашли множество медвежьих следов. Однако криминалист Михаил Игнатов считает, что хищники не причастны к пропаже семьи.