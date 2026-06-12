ВС РФ освободили населенный пункт Приют в ДНР Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска продолжают успешное наступление. Подразделения Вооруженных сил (ВС) России за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в пятницу, 12 июня, Минобороны РФ. В их числе — населенный пункт Приют в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Роскошное в ДНР. Также был освобожден поселок Химик. Параллельно группировка «Север» установила контроль над Охримовкой в Харьковской области. Помимо прочего, подразделение группировки взяло под контроль Шевченко.

На встрече с руководителями мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что российские подразделения продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО.