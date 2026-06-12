ВС РФ за неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов по ВПК Украины Фото: Shutterstock.

Российская армия продолжает успешно поражать военные объекты на территории Украины. За прошедшую неделю было нанесено два массированных и пять групповых ударов по ВПК Незалежной. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

О текущих действиях в рамках специальной военной операции в ведомстве высказались в пятницу, 12 июня. Тогда там подчеркнули, что за прошедшую неделю было нанесено суммарно семь ударов. Два из них – массированные, а пять – групповые.

Были поражены используемые боевиками Вооруженных сил Украины объекты топливно-энергетического комплекса, а также порты. Другие подробности пока не приводятся.

Тем временем российская армия продолжает продвигаться в зоне спецоперации. Недавно сообщалось об освобождении населенного пункта Приют, расположенного в Донецкой Народной Республике.