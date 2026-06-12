Пашинян поздравил Путина с Днем России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина по случаю Дня России. В поздравительном обращении российскому лидеру Пашинян выразил уверенность в дальнейшем укреплении армяно-российского взаимодействия, сообщил 12 июня кабмин республики.

Он подчеркнул, что многогранные связи народов двух стран и обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов, будут способствовать развитию сотрудничества по всему спектру направлений.

10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что точных договоренностей о встрече Путина с премьер-министром Пашиняном пока нет. По его словам, до окончательного подведения итогов выборов в Армении встречу ожидать не стоит.

Парламентские выборы в Армении завершились победой правящей партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, которая получила 49,82% голосов.