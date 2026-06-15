Николай Цискаридзе признался, что ему нравятся современные мемы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Николай Цискаридзе признался, что ему нравятся смешные мемы, в которых часто имеются мудрые советы. Об этом руководитель Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой заявил в интервью KP.RU.

«Мне очень нравятся смешные картинки, мемы, которые сейчас делают. И одна из них везде должна быть вывешена. Музейный зал, на картине нарисована куча, а нее смотрит муха. И подпись: Всегда знай, что кто-то о тебе мечтает», - отметил артист.

Часто бывает так, объяснил Николай Цискаридзе, что он в каком-то произведении искусства видел ту самую «кучу», а его знакомые, напротив, могли разглядеть даже философию. В связи с этим артист вспомнил историю своей мамы, которая была поклонницей Владимира Высоцкого, тогда как многие ее знакомые говорили, что это «сиюминутная ерунда». Но сейчас очевидно, что произведения Высоцкого - настоящая поэзия.

«Настоящее искусство много лет трогает миллионы душ», - заключил Цискаридзе в беседе с KP.RU.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал о своих успехах на посту руководителя Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Большое интервью Николая Цискаридзе «Комсомолке»: Я очень стеснительный человек, не люблю выходить на публику