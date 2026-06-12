Арестован водитель автобуса, сбивший насмерть четырех человек в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения водителю автобуса, сбившему насмерть четырех пешеходов в центре города. Мужчина заключен под стражу до 10 августа.

Крупная авария произошла в центре Екатеринбурга 10 июня. Трагедия произошла на улице 8 Марта у дома №17. На опубликованных в сети кадрах видно, как пассажирский автобус №81, столкнувшись с легковым автомобилем, протаранил металлическое ограждение, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок. Следственный комитет завел уголовное дело. Жители Екатеринбурга несут к месту аварии цветы и игрушки.

Как писал KP.RU, 11 июня руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что личность ребенка, погибшего в результате ДТП, установлена. Мальчик являлся жителем Верх-Исетского района Екатеринбурга. В аварии также погибла его мать.