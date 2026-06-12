Медведев призвал не сомневаться в способности РФ научить жизни Европу. Фото: Razmik Zackaryan/GLOBAL LOOK PRESS

Никому не стоит сомневаться в способности России научить жизни всю Европу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

На тему отношений Москвы и Брюсселя российский политик высказался в беседе с журналистом портала Life Александром Юнашевым. В ходе диалога тот поинтересовался, может ли Россия «научить жизни» Европу. На это Дмитрий Медведев сразу дал емкий и понятный ответ.

«Научим, научим, даже не сомневайтесь», - сказал зампред Совбеза России.

Немногим ранее Медведев высказался о ключевых вызовах, которые стоят перед РФ. К таковым он отнес в том числе демографию, дефицит кадров и внешнее давление. Кроме того, серьезным вопросом он назвал безопасность государства.