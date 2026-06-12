«Их патриотизм служит на пользу России»: Сергей Кириенко назвал главный талант бойцов СВО

Кириенко: у бойцов СВО есть чутье на искренность Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы СВО, участники образовательной программы «Время героев» обладают особым чутьем на искренность. Их патриотизм служит на пользу стране. Об этом документальном фильме Евгения Поддубного «Время героев» заявил герой России, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет ИС «Вести».

По его словам, он с гордостью может назвать большинство ребят из числа участников программы своими друзьями и товарищами.

«У них есть чуйка на искренность, вранье не пройдет. Ведь для того, чтобы передать веру, надо верить, чтобы передать мечту, надо мечтать. Чтобы передать чувство любви к своей стране, надо любить», - подчеркнул Кириенко.

Замглавы администрации президента добавил, что у всех ветеранов спецоперации есть особое право говорить о патриотизме.

«Потому что, когда они говорят про патриотизм, про то, что ты должен служить своей стране, у этого совершенно другая цена, особенно для детей», - заключил Кириенко.

Ранее Сергей Кириенко отметил, что ветераны специальной военной операции (СВО) заслуживают особой благодарности за то, что находят возможность передавать подрастающему поколению свою любовь к России.

Президент России Владимир Путин отмечал крайнюю важность того, что ветераны специальной военной операции включаются в активную общественную деятельность. По словам глава государства, для этого необходимо создавать все условия.