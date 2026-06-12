Хокни был одним из главных представителей британского поп-арта Фото: EAST NEWS.

Умер Дэвид Хокни, британский художник и один из самых влиятельных авторов второй половины XX и начала XXI века. Ему было 88 лет. Об этом сообщила Би-би-си со ссылкой на агента художника.

Хокни был одним из главных представителей британского поп-арта. Его работы не раз становились рекордными по стоимости среди произведений ныне живущих художников. Так, картина «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» 1972 года в 2018 году была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $90,3 млн.

Одной из самых известных серий Хокни стала «Всплеск». На этих картинах изображен бассейн с брызгами воды, но сам ныряльщик остается за пределами кадра.

Его работы не раз становились рекордными по стоимости среди произведений ныне живущих художников Фото: EAST NEWS.

Художник работал с живописью, графикой, фотографией и цифровыми инструментами. Его стиль связывали с ярким цветом, интересом к пространству и калифорнийской эстетикой.

Напомним, ранее умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Ей было 84 года. О смерти актрисы сообщал Театр Российской армии, где она служила многие годы. За свою карьеру Чурсина сыграла более 100 ролей в кино и сериалах, среди ее известных работ были «Журавушка», «Олеся» и «Угрюм-река».