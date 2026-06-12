Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2026 10:13

Умер Дэвид Хокни, британский художник

Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет
Марк СОКОЛОВ
Хокни был одним из главных представителей британского поп-арта

Хокни был одним из главных представителей британского поп-арта

Фото: EAST NEWS.

Умер Дэвид Хокни, британский художник и один из самых влиятельных авторов второй половины XX и начала XXI века. Ему было 88 лет. Об этом сообщила Би-би-си со ссылкой на агента художника.

Хокни был одним из главных представителей британского поп-арта. Его работы не раз становились рекордными по стоимости среди произведений ныне живущих художников. Так, картина «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» 1972 года в 2018 году была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $90,3 млн.

Одной из самых известных серий Хокни стала «Всплеск». На этих картинах изображен бассейн с брызгами воды, но сам ныряльщик остается за пределами кадра.

Его работы не раз становились рекордными по стоимости среди произведений ныне живущих художников

Его работы не раз становились рекордными по стоимости среди произведений ныне живущих художников

Фото: EAST NEWS.

Художник работал с живописью, графикой, фотографией и цифровыми инструментами. Его стиль связывали с ярким цветом, интересом к пространству и калифорнийской эстетикой.

Напомним, ранее умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Ей было 84 года. О смерти актрисы сообщал Театр Российской армии, где она служила многие годы. За свою карьеру Чурсина сыграла более 100 ролей в кино и сериалах, среди ее известных работ были «Журавушка», «Олеся» и «Угрюм-река».