Путин назвал сплоченность и патриотизм главными ценностями россиян

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин 12 июня в ходе церемонии вручения наград в Кремле заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян.

По словам главы государства, россияне отмечают День России с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за свершения предков, с уважением к событиям отечественной истории и пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути страны — единое целое.

Как писал KP.RU , ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистом портала Life Александром Юнашевым, отвечая на вопрос, может ли Москва преподать урок Брюсселю, заявил, что никому не стоит сомневаться в способности России научить жизни всю Европу.