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НовостиПолитика12 июня 2026 10:20

Путин: поддержка участников СВО становится духовной опорой для героев страны

Путин назвал бойцов СВО духовной опорой России
Анастасия СУТОРМИНА
Владимир Путин и руководитель Научно-образовательного центра по правам человека Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова

Владимир Путин и руководитель Научно-образовательного центра по правам человека Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Поддержка участников специальной военной операции всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии 12 июня, в День России.

Отметим, российский лидер по традиции в День России в торжественной обстановке вручил государственные награды и премии выдающимся россиянам.

Вручение государственных наград и премий в Кремле

Вручение государственных наград и премий в Кремле

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранее герой России, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что бойцы СВО, участники образовательной программы «Время героев» обладают особым чутьем на искренность. Их патриотизм служит на пользу стране.