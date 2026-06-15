«Видали мы вашу Люсю»: Цискаридзе назвал главное отличие нынешней молодежи

Ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе в интервью KP.RU рассказал о главном отличии современного поколения от предыдущих. По его словам, сегодняшние дети растут в условиях переизбытка информации — новость не держится и 15 минут, тогда как раньше она жила хотя бы трое суток.

Цискаридзе также отметил, что современные дети узнают о любви гораздо раньше, и порой смотрят свысока на романтические сюжеты в произведениях искусства.

«Когда вы пытаетесь им рассказать о романтических отношениях в произведениях искусства, они иногда смотрят на вас немножко свысока, мол, видали мы вашу Люсю. И от этого становится так смешно. Ты пытаешься рассказать о смысле, а у них в глазах недоверие: ну, зачем говорить так высокопарно, когда все так на самом деле просто?» — поделился ректор в беседе с KP.RU.

При этом он подчеркнул, что работать с нынешней молодежью не сложно — они просто другие.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал, как пережил потерю близкого человека. Мама Николая Максимовича умерла, когда артисту было всего 20 лет. Ректор поделился переживаниями того сложного периода.

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