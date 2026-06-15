«У меня СДВГ»: Цискаридзе рассказал о своей зависимости от гаджетов

Ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе в интервью KP.RU поделился мыслями о зависимости современного поколения от телефонов. Он признался, что и сам, как любой человек с телефоном, замечает у себя признаки СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

«Да я и сам про себя понимаю, что у меня СДВГ, так же как у любого нормального человека, у которого в руках телефон», - заметил он.

Однако у нынешних детей, по его словам, и вовсе вся жизнь сосредоточена в гаджете.

«У нас есть хоть опыт из прошлого. Наизусть помню, например, номера телефонов из прошлого, и у многих так. А современные номера даже не знаю», — признался Николай Максимович в беседе с KP.RU.

Говоря о молодежи, артист подчеркнул, что она другая, потому что время сейчас другое.

«И так было всегда. И когда мы читаем древнегреческих философов или древнеримские хроники, все то же самое написано о нравах, об изменении поколений и т.д.», — заметил собеседник сайта.

На вопрос «все пропало?» Цискаридзе ответил, что многое действительно пропадает, но на его место приходит другое — не всегда хорошее и прекрасное, но так устроена цивилизация.

Недавно Николай Цискаридзе подверг резкой критике недоступность билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре, заявив, что для обычных людей они стали неподъемными.

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