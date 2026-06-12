Дмитриев нашел плюсы в возможном увольнении Каллас для нее самой

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал возможную отставку главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас. По его словам, увольнение даст ей больше времени, чтобы начать читать книги и стать умнее.

Ранее в европейских СМИ появились публикации о реформе дипломатической службы ЕС, один из сценариев которой предполагает роспуск нынешней структуры, увольнение Каллас и передачу внешней политики Еврокомиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон также с иронией отреагировал на публикацию СМИ о планах ЕС реорганизовать дипломатическую службу из-за недовольства работой Каллас. В сети X он назвал ее «героем борьбы за национальный суверенитет» и сопроводил свой пост смеющимся до слез смайликом.