Стали известны обстоятельства смерти композитора Сапожникова

Композитор Сапожников с женой погибли в ДТП с поездом, проехав на красный Фото: с личной страницы в соцсети..

В поселке Лисий Нос под Петербургом погибли 74-летний музыковед Лариса Воронцовская и 81-летний композитор Владимир Сапожников. Их Kia столкнулась с электричкой на ж/д переезде. От удара машину отбросило в ограждение, она была сильно повреждена. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».

«По предварительной информации, водитель поехала Kia на красный сигнал светофора, который был исправен и работал, как и сигнализация», - говорится в публикации со ссылкой на источник.

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства. Пострадавших в электричке нет, но движение поездов задержалось. Прощание и похороны артиста еще не назначены. При этом уголовное дело пока тоже не возбуждено, следователи ожидают результатов проверки.

Владимир Сапожников - заслуженный работник культуры РФ, автор шести симфоний, балетов и опер. Лариса Воронцовская - лектор-музыковед с 1980 года, выпускница консерватории имени Римского-Корсакова.

Ранее KP.RU сообщил, что схода железнодорожного состава при столкновении с Kia в поселке Лисий Нос удалось избежать.