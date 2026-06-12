«Тревогу забили, когда ребенок не пришёл в лагерь»: Что известно о матери с сыном, погибших под колесами автобуса в Екатеринбурге

В МВД рассказали о ребенке и его маме, погибших под автобусом в Екатеринбурге, фото: ЮШКОВА Ольга/соцсети

В Екатеринбурге вечером 10 июня произошла трагедия: автобус №81 протаранил автомобиль Lifan, выехал на тротуар и врезался в толпу пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых 42-летняя Екатерина Соколова и ее 9-летний сын, сообщает «КП-Екатеринбург».

По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, Екатерина и ее сын возвращались домой из театра. Екатерина была руководителем родительского комитета в школе №48, а ее сын должен был пойти в 4 класс в сентябре.

Момент смертельного ДТП в Екатеринбурге возле храма «Большой Златоуст» Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

«Глава семьи в тот роковой день находился со старшим сыном в командировке, а младший посещал летний лагерь в соседней школе. Тревогу забили, когда он на следующий после ЧП день не пришел в группу», - говорит Горелых.

12 июня водителя автобуса Икромжона Хамраева и руководителя компании-перевозчика Алексея Ярова отправили в СИЗО. По версии следствия, водитель допустил нарушение ПДД, перепутав педали. Хамраеву предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности. Ярову также возбудили дело по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее KP.RU сообщил, что на месте смертельного ДТП в Екатеринбурге люди создали стихийный мемориал.