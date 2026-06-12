Путин встретился с участниками СВО в Кремле в День России Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин встретился в День России, 12 июня, с военнослужащими, выполняющими задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Встреча состоялась в Кремле, где российский лидер внимательно выслушал бойцов, обсудил с ними актуальные вопросы.

«Я просто вас хотел увидеть, сказать вам спасибо. И прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем бойцам нашим, которые рядом с вами», - заявил Путин, открывая встречу.

Владимир Путин встретился с участниками СВО

Глава государства добавил, что ему было важно и интересно узнать мнения людей, выполняющих задачи на земле, а не через отчеты.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин на торжественной церемонии в День России 12 июня заявил, что российское общество солидарно с участниками специальной военной операции, и это придаёт им моральные силы. Также он вручил государственные награды и премии выдающимся гражданам страны.

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